Парубій здивований спалахом агресії російських військових на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд сьогодні у Києві.

"Лідерська позиція США відіграє ключову роль в питанні продовження санкцій проти РФ", - сказав він, додавши, що це питання важливе не тільки для України, а й для всього міжнародного співтовариства, щоб "той, хто порушує систему безпеки, відповідав, щоб він ніс покарання".

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"В останній період активізувались дії російських військових на сході України. Ми просто здивовані таким спалахом агресії, який триває вже більше місяця", - додав Парубій.

Він зазначив, що "дії російських військових активізовуються практично по всій лінії розмежування".

За його словами, Мінські угоди не тільки не виконуються Росією, а демонстративно ігноруються.

"Ми повинні про це голосно говорити світу, що Мінські угоди не тільки не виконуються (президентом РФ Володимиром) Путіним, а демонстративно ігноруються", - сказав Парубій.