Парубій здивований спалахом агресії російських військових на сході України
Останнім часом російські військові активізували воєнні дії на сході України, констатує голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд сьогодні у Києві.
"Лідерська позиція США відіграє ключову роль в питанні продовження санкцій проти РФ", - сказав він, додавши, що це питання важливе не тільки для України, а й для всього міжнародного співтовариства, щоб "той, хто порушує систему безпеки, відповідав, щоб він ніс покарання".
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"В останній період активізувались дії російських військових на сході України. Ми просто здивовані таким спалахом агресії, який триває вже більше місяця", - додав Парубій.
Він зазначив, що "дії російських військових активізовуються практично по всій лінії розмежування".
За його словами, Мінські угоди не тільки не виконуються Росією, а демонстративно ігноруються.
"Ми повинні про це голосно говорити світу, що Мінські угоди не тільки не виконуються (президентом РФ Володимиром) Путіним, а демонстративно ігноруються", - сказав Парубій.