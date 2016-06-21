Кремль про санкції: вони повинні бути пов'язані з виконанням Україною, а не Росією Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми вважаємо абсолютно нелогічними фрази про ув'язку санкцій із виконанням Москвою Мінських угод. Фактично можна пов'язувати санкції з виконанням Києвом Мінських угод. Це ще більш-менш логічно», - вважає Пєсков.

За його словами, Мінські угоди «можна відкрити в Інтернеті, і там усе написано».

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«Демонстрація готовності до обговорення цих пунктів - це і є найкращий сигнал до того, що існує надія на те, що в найближчій перспективі ми приступимо до реалізації, - підкреслив Пєсков. - Тому що, на жаль, ні Франція, ні Німеччина, ні Росія не можуть виконати жодного пункту, які я маю на увазі. Це може зробити лише Київ... Про це неодноразово говорив президент Путін, у тому числі пояснював це учасникам саміту міжнародних інформаційних агентств».

Як повідомляв УНІАН, 17 червня президент РФ Володимир Путін запропонував скасувати АТО на Донбасі, незважаючи на «акти насильства в зоні розмежування», й зайнятися політичними перетвореннями.