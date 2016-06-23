ДТП з військовим тягачем на Луганщині, в якій загинула людина: прокуратура порушила справу

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні неподалік Лисичанська трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовців ЗС України. Військовий автомобіль МАЗ в’їхав у блокпост, на якому несли службу бійці полку ППС МВС "Миротворець". Унаслідок аварії одна людина загинула, четверо травмовані. Попередня причина ДТП – технічна несправність автомобіля. Справу розслідує військова прокуратура", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода сталася між Лисичанськом і Сєвєродонецьком. За словами очевидців ДТП, блокпост знаходиться перед мостом з боку Лисичанська.

Очевидці зазначили, що у трала, який перевозив танк, відмовили гальма на спуску на Пролетарському мосту, трал з танком в'їхав у блокпост.