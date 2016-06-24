В ОБСЄ розповіли про перешкоджання з боку бойовиків: у 6 разів частіше, ніж українські війська
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявляє про узгоджені дії бойовиків, спрямовані на перешкоджання роботі місії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.
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"З початку року ті, хто контролює території (Донбасу - УНІАН), які не контролюються урядом України, обмежували свободу пересування наших спостерігачів в 6 разів частіше, ніж державні війська", - констатував Хуг.
"Обмеження свободи пересування за межами території, контрольованої урядом України, створення радіоперешкод, вогонь по нашим безпілотникам і обстріл місії свідчить про те, що відбуваються погоджені дії, спрямовані на перешкоджання СММ ОБСЄ у виконанні її роботи. Це означає також нерозуміння певними відповідальними особами характеру діяльності СММ ОБСЄ", - зазначив він.