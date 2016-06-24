В ОБСЄ розповіли про перешкоджання з боку бойовиків: у 6 разів частіше, ніж українські війська

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

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"З початку року ті, хто контролює території (Донбасу - УНІАН), які не контролюються урядом України, обмежували свободу пересування наших спостерігачів в 6 разів частіше, ніж державні війська", - констатував Хуг.

"Обмеження свободи пересування за межами території, контрольованої урядом України, створення радіоперешкод, вогонь по нашим безпілотникам і обстріл місії свідчить про те, що відбуваються погоджені дії, спрямовані на перешкоджання СММ ОБСЄ у виконанні її роботи. Це означає також нерозуміння певними відповідальними особами характеру діяльності СММ ОБСЄ", - зазначив він.