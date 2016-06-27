Штаб АТО: з початку доби найбільше обстрілів бойовики здійснили на Маріупольському напрямку

Найбільше їх було на Маріупольському напрямку - 15, на Донецькому - 5 та 1 - на Луганщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Маріупольському напрямку найгарячіше було у районі Широкиного, де вночі та протягом дня зафіксовано 7 обстрілів опорних пунктів зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів, згодом ворог долучив ще і міномети. Неподалік Мар’їнки активно діяли снайпери, а поруч Водяного, Талаківки та Новотроїцького вівся вогонь з гранатометів різних систем", - зазначають у штабі.

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І додають, що "на Донецькому напрямку під вогнем з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів опинились укріплення неподалік Зайцевого та Майорська, а поруч Опитного – з гранатометів та 82 мм мінометів. По захисниках Авдіївки супротивник опівночі застосував важкі міномети".

"На Луганщині поблизу Сокольників українських воїнів обстрілювали зі стрілецької зброї", - підкреслюють у штабі АТО.