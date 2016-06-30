Обама та союзники з НАТО на саміті у Варшаві очікують, що Порошенко особисто доповість про ситуацію в Україні – посол

Про це на конференції у четвер в Брюсселі повідомив посол США в НАТО Дуглас Льют, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН щодо очікувань від варшавського саміту.

Як відомо, в рамках саміту НАТО, який відбудеться 8-9 липня у Варшаві, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні лідерів держав та урядів.

«Є дві великі теми (на засіданні Комісії Україна-НАТО) - почути від Порошенка про прогрес - як у політичному, так і в аспекті безпеки - щодо виконання Мінських домовленостей. Ми (союзники) хочемо почути, президент Обама хоче почути безпосередньо від президента Порошенка його доповідь щодо ситуації в Україні», - сказав Льют.

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Другим питанням засідання він назвав інформування президента Порошенка з боку НАТО стосовно того, що альянс готовий робити, "маючи на увазі продовження підтримки українських зусиль стабілізувати ситуацію і досягти прогресу щодо їхніх амбіцій приєднатися до більш безпечної євроатлантичної спільноти».

«Тобто робота має бути зроблена обома сторонами і буде відображати, що відбувається в Україні та роботу альянсу. Це буде двостороннє спілкування, і я думаю, це буде найбільш цікава сесія саміту», - підкреслив американський дипломат.

Очікується, що засідання комісії Україна-НАТО відбудеться вранці другого дня саміту.