Міністр оборони Польщі назвав Росію найбільшою загрозою для світової безпеки

Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, пише Європейська правда з посиланням на PAP.

"За всієї поваги до російського народу. Це не змінює той факт, що вона (Росія) сьогодні є найбільшою загрозою для світової безпеки", - наголосив він.

"Схильний погодитися з тезою, що Росія дійсно є країною з конструкцією, абсолютно відмінною від країн західної цивілізації, країна, яка переслідує інші цілі і по-іншому їх реалізує, і - найголовніше - з глибоким почуттям, що будь-які стандарти, розроблені за межами її території, не застосовні для самої Росії", - зауважив Мацеревич.

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За його словами, не всі розуміють цю відмінність Росії, тому "довірливі уряди, лідери і суспільства системно повторюють помилки у відносинах з РФ".

"Жодна країна в історії останніх десятиліть так не підривала світовий порядок, як і Росія, атакувавши спочатку Грузію, а потім Україну, окупувавши територію незалежної держави, відкрито заявивши, що вона не хоче приймати навіть незалежність держави та її суверенітет", - підкреслив Мацеревич.