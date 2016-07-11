Розвідка повідомляє про можливість серйозної ескалації конфлікту на Донбасі у серпні-вересні – Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав на засіданні Погоджувальної ради.

“Розвідка повідомляє про плани ворога на серпень - початок вересня по активізації серйозних бойових дій на фронті. Кремль усіма силами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні - на фронті, на міжнародній арені і всередині України", - сказав він.

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За його словами, також "ворог розробляє плани дестабілізації ситуації всередині країни через створення штучної політичної кризи, безлади на вулицях".

Парубій додав, що запропонує продовжити нинішню сесію Верховної Ради 6 вересня. "Я на цьому тижні, як і минулого тижня, буду пропонувати сесію ВР з тим, щоб продовжити до 6 вересня нашу роботу, оскільки наші військові на фронті фіксують активізацію дій з боку російських окупаційних військ та їх поплічників", - пояснив спікер.