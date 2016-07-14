Жебрівський: КПВВ на Донбасі не можуть працювати в цілодобовому режимі

Про це він заявив на зустрічі з головою гуманітарної підгрупи по Донбасу Тоні Фрішем, передає прес-служба ОДА.

Тоні Фріш визнав, що за рік робота над запуском КПВВ «Золоте» на Луганщині суттєво не просунулась через обстріли бойовиків, тому легкові автомобілі та вантажівки, які рухаються звідти, створюють додаткове навантаження на пункти перетину Донецької області.

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"Навантаження на пункти пропуску на території Донеччини дуже високі. Минулого тижня прикордонники зафіксували більше 210 тисяч людей, які перетнули лінію розмежування в обидва боки", - повідомив Жебрівський.

Також він підкреслив, що КПВВ не можуть працювати цілодобово.

"Якщо включати там вночі світло – це гарна мішень для бойовиків. КПВВ «Зайцеве» і «Новотроїцьке» постійно під обстрілами, тому безпекова складова переважає над незручностями", - зазначив Жебрівський і додав, що поки не бачить можливості відкрити ще один контрольний пункт в області.

Крім того, за його словами, в Донецькій області близько 300 тис. га території потребують розмінування.