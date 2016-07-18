За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 5 поранені
12:48, 18 липня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО 1 український військовий загинув, 5 – зазнали поранень.
За добу в зоні АТО 1 військовий загинув / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів cил АТО на Донбасі.
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