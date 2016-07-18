За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 5 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСеред бойовиків поширюються чутки про підготовку силами АТО наступу - ІС

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів cил АТО на Донбасі.