Бойовики обстріляли Попасну, поранено місцевого жителя
11:49, 19 липня 2016Війна
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На підконтрольній Україні території Луганській області 18 липня внаслідок обстрілу бойовиків був поранений місцевий житель і пошкоджені два будинки.
Бойовики обстріляли Попасну / panoramio.com/user/4951514
Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції в Луганській області, вчора вночі терористи двічі з боку Первомайська обстрілювали з мінометів Попасну.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок по вулиці Берестовій, поранення отримав 61-річний господар одного з будинків. Чоловік госпіталізований до лікарні з діагнозом: осколкове поранення передньої черевної стінки, проникаюче поранення черевної порожнини.
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Також пошкоджено дах будинку по вулиці Пушкіна (господарі ховалися в підвалі й не постраждали).
Ці факти кваліфіковано за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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