Бойовики обстріляли Попасну, поранено місцевого жителя

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції в Луганській області, вчора вночі терористи двічі з боку Первомайська обстрілювали з мінометів Попасну.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок по вулиці Берестовій, поранення отримав 61-річний господар одного з будинків. Чоловік госпіталізований до лікарні з діагнозом: осколкове поранення передньої черевної стінки, проникаюче поранення черевної порожнини.

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Також пошкоджено дах будинку по вулиці Пушкіна (господарі ховалися в підвалі й не постраждали).

Ці факти кваліфіковано за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).