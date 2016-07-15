У "сірій зоні" на Луганщині жінка підірвалася на вибуховому пристрої

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Луганській області, сьогодні, 15 липня, близько 7:30 у Попаснянському районі в районі шахти "Родіна" в місті Золоте (територія так званої "сірої зони") на вибуховому пристрої підірвалася 61-річна жінка.

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Внаслідок підриву жінка отримала тяжкі поранення й була госпіталізована до лікарні (мінно-вибухова травма, осколкові поранення грудної клітки, черевної порожнини, обох нижніх кінцівок, травматична ампутація 3-го пальця правої кисті, травматичний шок 1-го ступеня).

Цей факт кваліфіковано за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).