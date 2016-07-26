Бойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки: від приватного будинку лишились самі стіни (фото)

Вночі бойовики нанесли артудар по житловому кварталу поблизу промзони, приватний будинок по вул. Сєдова зруйнувало пряме попадання снаряда. Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

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Про це Авдіївську поліцію повідомила 58-річна місцева мешканка. Її будинок повністю вигорів в результаті вибуху снаряду. Жінка та її родина отримали "друге народження" - людей врятувало тільки те, що цієї ночі вони ночували за другою адресою.

"Заявниця прийшла додому вранці, коли будинок вже тлів - від житла залишилися тільки стіни", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України. Зараз на місці обстрілу працює слідчо-оперативна група Авдіївського ВП.