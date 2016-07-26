Бойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки: від приватного будинку лишились самі стіни (фото)

14:55, 26 липня 2016
Війна
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Його мешканці не постраждали, тому що тієї ночі знаходились за іншою адресою.

ГУ НП у Донецькій області

Вночі бойовики нанесли артудар по житловому кварталу поблизу промзони, приватний будинок по вул. Сєдова зруйнувало пряме попадання снаряда. Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

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Про це Авдіївську поліцію повідомила 58-річна місцева мешканка. Її будинок повністю вигорів в результаті вибуху снаряду. Жінка та її родина отримали "друге народження" - людей врятувало тільки те, що цієї ночі вони ночували за другою адресою.

ГУ НП у Донецькій області

"Заявниця прийшла додому вранці, коли будинок вже тлів - від житла залишилися тільки стіни", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України. Зараз на місці обстрілу працює слідчо-оперативна група Авдіївського ВП.

ГУ НП у Донецькій області

Як повідомлялося раніше, в Авдіївській промзоні сили АТО напередодні відбили наступ бойовиків.

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