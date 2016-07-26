Бойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки: від приватного будинку лишились самі стіни (фото)
Його мешканці не постраждали, тому що тієї ночі знаходились за іншою адресою.
Вночі бойовики нанесли артудар по житловому кварталу поблизу промзони, приватний будинок по вул. Сєдова зруйнувало пряме попадання снаряда. Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
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Про це Авдіївську поліцію повідомила 58-річна місцева мешканка. Її будинок повністю вигорів в результаті вибуху снаряду. Жінка та її родина отримали "друге народження" - людей врятувало тільки те, що цієї ночі вони ночували за другою адресою.
"Заявниця прийшла додому вранці, коли будинок вже тлів - від житла залишилися тільки стіни", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України. Зараз на місці обстрілу працює слідчо-оперативна група Авдіївського ВП.
Як повідомлялося раніше, в Авдіївській промзоні сили АТО напередодні відбили наступ бойовиків.