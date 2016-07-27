Журналіст з РФ пояснив мету застосування Росією новітнього озброєння на Донбасі
Застосовуючи на сході України зразки новітнього озброєння, Росія не тільки тестує їх, але і може переслідувати мету реклами, демонструючи тим самим його перед продажем.
Про це розповів російський військовий журналіст Аркадій Бабченко, передає "Апостроф".
Він погодився з думкою, що Донбас став місцем проведення Росією випробувань нових озброєнь.
"Взагалі будь-яка війна використовується для обкатки зброї. Росія може використовувати війну на Донбасі і щоб протестувати (зброю - ред.) в бойових умовах, і щоб підвищити ефективність бойових дій — тобто досягти двох цілей одразу. Але більшою мірою це застосовується, швидше, у Сирії, ніж на Донбасі", - зазначив журналіст.
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Бабченко також не відкинув, що, крім тестів озброєння у військових умовах, Росія може переслідувати й іншу мету – не комерційну. Простіше кажучи, на думку журналіста, Донбас використовується як рекламний майданчик для сучасних зразків російської зброї. Адже, за словами Бабченка, якщо зброя пройшла обкатку в бойових умовах, це істотно впливає на її привабливість для покупців.
"Торгівля зброєю — досить цинічна штука. При цьому той фактор, що Росія начебто не бере участі у війні на Донбасі, не відіграє жодної ролі", — зазначив Бабченко.