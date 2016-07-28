Українські військові розповіли, як бойовики стратегічно втратили Зайцеве (відео)

У селищі, розповідають українські бійці, терористи контролюють тепер лише дві вулиці, передає ТСН.

"Наша крайня точка. Далі метрів 150 – і починаються окопи сепаратистів", - провів екскурсію "Кварцит". Ближче і ближче до окопів бойовиків військові підходять чи не щодня. "Ось такі траншеї хлопці бесперестанку копають і копають. Кажуть, ще зовсім трішечки, якихось чотири кілометри – і вже Горлівка", - розповідає командир.

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У бінокль видно не лише вогневі точки противника, а й усі найменші дрібниці їхніх укріплень. Попри дуже близький контакт з ворогом, втрат серед українських бійців тут вже два тижні немає. Чого не скажеш про сили противника. "ОБСЄ виходила на зв'язок. Просили не відкривати вогонь, вони ходили тут збирали", - розповідають оборонці України.

Близький бій — тут звичайна справа. Але стратегічно, кажуть військові, Зайцеве бойовики вже остаточно втратили. "Вчора був бій, чотири години поспіль тривалістю. Вони не намагалися захопити. Вони окопалися, виходять малими групами, створють видимість великого підрозділу. Ми їх придушуємо", - кажуть українські бійці.

Вони сподіваються, що мине не більше місяця, і вони остаточно виб'ють горлівських бойовиків із Зайцевого.