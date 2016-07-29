Нацгвардія отримала пікапи від Міноборони США (фото)

Про це повідомляє прес-служба НГУ.

"Агентство із зменшення загрози Міністерства оборони США через посередництво каліфорнійської фірми Parsons Government Services передало 5 одиниць автомобілів Ford Ranger Truck Національній гвардії України", - йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії уточнили, що у межах багатовекторної міжнародної співпраці із забезпечення глобальної безпеки це не перша матеріально-технічна допомога НГУ для реагування на загрози, що виникають. Раніше зазначене агентство вже надавало броньовані автівки «Козак» та МАЗи.

Також повідомляється, що приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об'єднання «Практика»» доукомплектувало пікапи GPS-навігаторами, відеореєстраторами, антенами для рацій.

«Машини шикарні: швидкі, мобільні. Сучасні дизелі. Їх можна використовувати для переміщення груп із кількох осіб, перевезення невеликого вантажу. Ті, хто їх отримає, – думаю, будуть у захваті», – вважає старший лейтенант Андрій Білошниченко.

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В свою чергу представник підприємства Parsons Телл Бреннон додав, що ці авто та ще вісім мікроавтобусів Ford Transit Нацгвардії передаються для підтримки дій зі скорочення загроз.

Повідомляється, що мікроавтобуси вже переобладнуються під конкретні потреби, згідно зі специфікою виконання завдань з оборони та охорони.