Кількість правопорушень в армії цього року зменшилась у півтора раза - служба правопорядку ЗСУ
13:55, 04 серпня 2016Війна
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Виконуючий обов’язки командира військової служби правопорядку в Збройних силах України Ігор Криштун повідом про зменшення у 1,5 рази кількості правопорушень, скоєних військовими упродовж семи місяців 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Кількість скоєних військовими злочинів почала зменшуватись / upogau.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Завдяки наполегливим спільним діям органів військового управління, разом з військовою прокуратурою, Нацполіцією, громадськістю, військово-цивільними адміністраціями є певні зрушення у стані військової дисципліни», - зазначив він.
«Протягом 2016 року стан правопорядку в ЗСУ набув тенденції до покращення. До армії приходять контрактники, більш мотивовані, більш підготовлені. Протягом семи місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, загальна кількість правопорушень зменшилась в 1,5 рази», - заявив Криштун.
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