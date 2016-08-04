Кількість правопорушень в армії цього року зменшилась у півтора раза - служба правопорядку ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Завдяки наполегливим спільним діям органів військового управління, разом з військовою прокуратурою, Нацполіцією, громадськістю, військово-цивільними адміністраціями є певні зрушення у стані військової дисципліни», - зазначив він.

«Протягом 2016 року стан правопорядку в ЗСУ набув тенденції до покращення. До армії приходять контрактники, більш мотивовані, більш підготовлені. Протягом семи місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, загальна кількість правопорушень зменшилась в 1,5 рази», - заявив Криштун.