Мешканка Мар'їнки отримала осколкове поранення на власному подвір’ї

Про це повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області.

Повідомлення, що до лікарні Курахового доставлено жінку з осколковим пораненням лівого передпліччя, надійшло до чергової частини Мар’їнського відділення поліції о 20:10.

Встановлено, що мешканка Мар’їнки 1940 року народження, отримала поранення, коли знаходились на подвір’ї власного дому. Наразі вона перебуває у лікарні Курахового на операції.

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Наразі відомо, що окрім неї, ніхто не постраждав. Поліція з’ясовує обставини події.

Попередня правова кваліфікація події – ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як зазначає поліція, з початку бойових дій у Мар’їнці загинуло 39 місцевих мешканців, поранено - 116.