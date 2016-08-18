Бойовики обстріляли 5-поверхівку та комбікормовий завод у Мар’їнці (фото)

Про це йдеться у повідомленні прес-офіцера української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню на Донбасі Вадима Бакая на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Цього разу порушники режиму припинення вогню з боку так званої "ДНР", окрім мінометів та гранатометів різних систем, використали й більш потужне озброєння.

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"Артилерійські снаряди калібром 122 міліметри перевіряли на міцність багатоповерхівку по вулиці Заводській та об’єкти комбікормового заводу на околицях міста. Вогонь по населеному пункту знову вівся з напрямку Петровського району Донецька (Трудовського)", - сказано в повідомленні.

Внаслідок влучання у п’ятиповерхівку артилерійського снаряду значних руйнувань зазнала квартира на четвертому поверсі.

Військовослужбовці української сторони СЦКК зафіксували у цегляному мурі завтовшки 75 сантиметрів діру розміром 108 сантиметрів у висоту та 77 у ширину. Вибухова хвиля та уламки вщент зруйнувала житлову кімнату. Пошкоджень також зазнали й суміжні квартири та сусідні будинки.

А на території комбікормового заводу, розташованого на околицях міста, спостерігачі СЦКК знайшли більше 10 місць влучання артилерійських снарядів калібром 122 міліметри, які пошкодили металічну вежу та промислові споруди.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

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Матеріали фотофіксації фактів грубого порушення Мінських домовленостей з боку НЗФ передані представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"У засобах масової інформації багато публікується інформації про те, що Мар’їнка вже тривалий час потерпає від численних обстрілів. Складається враження, що бойовики ОРДО свідомо руйнують місто та промислові об’єкти, щоб сіяти безлад та паніку серед мирного населення. Адже "керівництво" так званих "ДНР" і "ЛНР", а також їхні куратори, не зацікавлені у припиненні вогню та відновленні інфраструктури Донбасу", - підкреслює Бакай.