Минулої доби один український військовий загинув, 4 отримали поранення - Мотузяник

Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 4 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник. Читайте також400 тисяч людей в зоні АТО можуть залишитися без води - місія ОБСЄ Він висловив співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Як повідомляв УНІАН, вчора російські окупаційні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України.

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