На Луганщині п'яний окупант-осетин порізав "підлеглого" через конфлікт на етнічному підґрунті - розвідка

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, масове невдоволення бойовиків тривалим перебуванням на передовій під примусом з боку командирів до ведення обстрілів сил АТО і диверсійно-розвідувальних дій змусило російське окупаційне командування екстрено видати їм частину коштів, що призвело до різкого зниження спроможності виконувати «бойові завдання» з огляду на надмірне вживання алкоголю.

У розвідці зауважили, що з цієї причини зросла і кількість надзвичайних подій та конфліктів, у тому числі на етнічному підґрунті.

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Так, днями в результаті конфлікту на етнічному підґрунті командир взводу 1 мотострілецького батальйону 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК ЗС РФ громадянин Росії та мешканець Владикавказа Цховребов Едуард Володимирович, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, завдав важких ножових поранень своєму підлеглому.

Крім того, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яку спричинив п’яний військовий водій, загинув військовослужбовець 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ Савенко Сергій Юрійович, а ще двоє - Бєлих Роман Олексійович та Ільїн Олексій Володимирович - отримали важкі травми.

Також розвідка повідомляє, що під час масової пиятики військовослужбовці 9 окремого мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ намагались самостійно запускати безпілотні літальні апарати для власної втіхи (організували "гурток авіаційного моделювання"), що спричинило конфлікт з військовослужбовцями окремої роти БПЛА (Донецьк) 1 АК. За даними розвідників, ця надзвичайна подія змусила командира окремої роти БПЛА навмисно вивести з ладу літальні апарати і повернутись до місця постійної дислокації для "ремонту техніки".

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ГУР повідомляє, що під впливом надмірно випитого алкоголю також військовослужбовці 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК ЗС РФ відмовились виконувати розпорядження командування про перехід на казармене положення. Під час придушення стихійного бунту «комендатурою Луганська» важкі травми отримали новоприбулі військовослужбовці Горбачев Артем Юрійович (дата народження - 06.05.1987), Сухаревський Микита Андрійович (29.09.1997), Оніщенко Олексій Вікторович (21.04.1984) та Шевченко Роман Вікторович (08.06.1996).