Розвідка оприлюднила нові імена російських військових на Донбасі

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Про це йдеться у повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

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«Встановлено особовий склад гаубичної самохідної артилерійської батареї гаубичного самохідного артилерійського дивізіону 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (військова частина 08819, Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) збройних сил Російської Федерації, який виконує злочинні накази Генерального штабу ЗС РФ щодо “розстрілу Мінських домовленостей”», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вдалося ідентифікувати громадянина РФ Євгена Гудзя (17.11.1982г.р., м. Майкоп), громадянина РФ Дмитро Долєв (05.03.1993г.р., м. Уфа), Руслан Хухізянов (06.06.1994 р.н.); Анатолій Агарьов (22.04.1989 р.н.); Александр Агарьов (13.02.1975 р.н.).

Згідно з повідомленням, вказаний особовий склад винен у цілеспрямованому знищенні цивільної інфраструктури Донбасу у районах Широкіного, Старогнатівки, Богданівки, Гнутового, Водяного, Павлополя, Новотроїцького, а також здійснює провокаційні обстріли непідконтрольної Україні території з метою введення в оману представників ОБСЄ та звинувачення української сторони у порушенні Мінських домовленостей.

Окрім того, зазначений особовий склад брав безпосередню участь у тому числі в організації та здійснені 16 серпня 2016 року обстрілів із 122-мм самохідних артилерійських установок н. п. Чермалик, під час якого було знищено агропідприємство разом із сільськогосподарською технікою, а також зруйновано оселі мирних мешканців українського селища.