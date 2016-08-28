Доба в зоні АТО: бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях військових

Упродовж сьогоднішньої доби в районі проведення АТО російські окупаційні війська 27 разів відкривали вогонь по позиціях української армії.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«На Донецькому напрямку противник здійснив серію мінометних обстрілів позицій в районі Авдіївки, де застосував 120 та 82 мм калібр. Майорськ та Новоселівка Друга були обстріляні з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Архангельському ворог знов наніс артилерійський удар калібром 152 мм. Під Світлодарськом окупанти задіяли бойові машини піхоти, по Новоселівці Другій нанесли удар з протитанкового ракетного комплексу, а по Авдіївці знову було випущено понад чотири десятки снарядів з танків», - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку заборонену Мінськими домовленостями важку артилерію ворог застосував по укріпленнях у Широкиному та Талаківці. Зокрема, по Широкиному терористи випустили понад 60 снарядів калібру 122 мм. У Новогригорівці та Водяному окупанти вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, у Мар’їнці застосували кулемети великого калібру.

«На Луганщині ворожий гранатометний вогонь відкривався по позиціях у Новоолександрівці та Новозванівці. Обстріли Станиці Луганської тривали з використанням мінометів 82 мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», - підкреслюється в повідомленні.