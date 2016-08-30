За добу на Донбасі загинув один військовий, 9 отримали поранення
13:10, 30 серпня 2016Війна
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За добу внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 9 поранені та 2 отримали контузію», - повідомив він.
Минулої доби російські окупаційні війська 91 раз обстріляли позиції Збройних сил України.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один український військовослужбовець загинув, дев'ятеро отримали поранення.
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