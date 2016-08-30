За добу на Донбасі загинув один військовий, 9 отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ штабі АТО розповіли, як російські окупанти активізували обстріли позицій ЗСУ на Донбасі

«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 9 поранені та 2 отримали контузію», - повідомив він.

Минулої доби російські окупаційні війська 91 раз обстріляли позиції Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один український військовослужбовець загинув, дев'ятеро отримали поранення.