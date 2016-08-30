Націоналізована Кремлем "Башнефть" забезпечує ресурсами бойовиків на Донбасі - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Головним управлінням розвідки встановлено, що основним постачальником паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території України виступає акціонерне товариство "Нафтова компанія "Башнефть", зареєстрована в Уфі", - сказав Скібіцький.

За його словами, в жовтні 2014 року "при безпосередній участі Путіна 71% акцій цієї компанії було відібрано у відомого російського бізнесмена Євтушенкова і передано на баланс Федерального агентства з управління державним майном".

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"Враховуючи перенесення термінів приватизації компанії "Башнефть", її майже відкрите використання для постачання палива для ведення бойових дій на території України і відповідне подпадание під міжнародні санкції дозволить відомій російської компанії "Роснефть" отримати цей актив компанії "Башнефть" за зниженою ціною", - сказав Скібіцький.

Також, за його словами, розвідка зафіксувала значне зростання обсягів поставок терористам на Донбас ресурсів Росії.

"У зв'язку з активізацією штурмових дій на Донецькому і Маріупольському напрямках, а також високою інтенсивністю проведення батальйонних і бригадних тактичних навчань, зафіксовано значне зростання поставок ресурсів з Російської Федерації", - сказав Скібіцький.

Він додав, що за тиждень зафіксовані поставки терористам понад 1 тис. тонн боєприпасів, 660 тонн матеріально-технічних засобів, а також 2,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів.

Крім того, Скібіцький зазначив, що у підрозділах 1-го і 2-го армійських корпусів збройних сил РФ поступово замінюють танки Т-64 на танки Т-72, які прибувають з території Росії.