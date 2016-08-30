Націоналізована Кремлем "Башнефть" забезпечує ресурсами бойовиків на Донбасі - розвідка

19:02, 30 серпня 2016
Війна
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Українська розвідка зафіксувала значне зростання обсягів поставок терористам на Донбас ресурсів Росії. Компанія "Башнефть" є основним постачальником пально-мастильних матеріалів окупантам.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Головним управлінням розвідки встановлено, що основним постачальником паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території України виступає акціонерне товариство "Нафтова компанія "Башнефть", зареєстрована в Уфі", - сказав Скібіцький.

За його словами, в жовтні 2014 року "при безпосередній участі Путіна 71% акцій цієї компанії було відібрано у відомого російського бізнесмена Євтушенкова і передано на баланс Федерального агентства з управління державним майном".

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"Враховуючи перенесення термінів приватизації компанії "Башнефть", її майже відкрите використання для постачання палива для ведення бойових дій на території України і відповідне подпадание під міжнародні санкції дозволить відомій російської компанії "Роснефть" отримати цей актив компанії "Башнефть" за зниженою ціною", - сказав Скібіцький.

Також, за його словами, розвідка зафіксувала значне зростання обсягів поставок терористам на Донбас ресурсів Росії.

"У зв'язку з активізацією штурмових дій на Донецькому і Маріупольському напрямках, а також високою інтенсивністю проведення батальйонних і бригадних тактичних навчань, зафіксовано значне зростання поставок ресурсів з Російської Федерації", - сказав Скібіцький.

Він додав, що за тиждень зафіксовані поставки терористам понад 1 тис. тонн боєприпасів, 660 тонн матеріально-технічних засобів, а також 2,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів.

Крім того, Скібіцький зазначив, що у підрозділах 1-го і 2-го армійських корпусів збройних сил РФ поступово замінюють танки Т-64 на танки Т-72, які прибувають з території Росії.

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