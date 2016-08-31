Росія зібрала приблизно 100 тисяч військових на Донбасі, у Криму та на кордоні з Україною - Лисенко

00:59, 31 серпня 2016
Війна
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Речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко заявляє, що на території окупованих Криму, Донбасі, а також на східному кордоні з Україною Росія зібрала приблизно 100 тисяч військовослужбовців. 

фото УНІАН / УНІАН

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«На Донбасі приблизно 40 тисяч, уздовж північного кордону, на сході теж приблизно 50–60 тисяч, це угруповання постійно змінюється і нарощується. Залучені три військові округи. Йде перекидання повітряно-десантних підрозділів, вони як дислокуються уздовж кордону, так і на територію Криму висаджуються. Йде переміщення техніки, лише на території окупованого Донбасу перебуває 700 російських танків», – сказав Лисенко.

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«Будь-яка ескалація конфлікту буде мати дуже криваві наслідки як для російської, так і для нашої сторони, тому російський агресор зважує свої сили. Веде дуже ретельну розвідку», – додав Лисенко.

Російська сторона цих заяв не коментувала, також підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

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