Російські пропагандисти вже готують на Донбасі байки про "розіп'ятих хлопчиків" до 1 вересня - розвідка

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Як заявляють розвідники, з огляду на позитивне сприйняття населенням тимчасово окупованих територій сходу України пропозицій української сторони щодо повного припинення вогню з 1 вересня, у тому числі з метою безпеки початку нового навчального року, російські пропагандисти Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу підготували план системних провокацій “Перше вересня” з метою звинувачення сил АТО у порушенні режиму тиші, Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

"31 серпня - 1 вересня, за безпосередньої згоди командувача 1 армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ, за участі російських телевізійних журналістів та військовослужбовців 9 окремого штурмового полку морської піхоти (Новоазовськ) проводяться постановочні зйомки, що передбачають у тому числі імітацію обстрілів навчальних закладів та шкільних автобусів у районі населених пунктів Безіменне, Красноармійське", - повідомляє розвідка.