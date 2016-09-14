Бойовика "Гіві" судитимуть заочно, прокуратура вимагає довічного терміну

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури, слідчими зібрані беззаперечні докази того, що Толстих у період із травня 2014 року по січень 2015 року, виконуючи відведену йому роль представниками влади РФ, брав участь у веденні агресивної війни проти України.

За даними прокуратури, він також організував у січні 2015 року поблизу Донецького аеропорту терористичні акти проти військовослужбовців сил АТО, що спричинило загибель 9 людей та інші тяжкі наслідки, а також вчинив жорстоке поводження з полоненими українськими військовими, в тому числі Ігорем Брановицьким, який нагороджений президентом орденом «Золота Зірка» Героя України посмертно.

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В прокуратурі зазначили, що обвинувальний акт стосовно Толстих передано до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).

При цьому зазначається, що за вчинення інкримінованих Толстих особливо тяжких злочинів проти громадської безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Зокрема, він обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнив клопотання Головної військової прокуратури ГПУ та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Толстих. Підозрюваного було оголошено в державний розшук, судом надано дозвіл на його затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.