"Режим тиші" на Донбасі: з'явилося відео бою на відвалах під Докучаєвськом

15:11, 22 вересня 2016
Війна
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Перемир'я на Донбасі між бойовиками "ДНР/ЛНР" і силами АТО не дотримується повністю.

Так, на YouTube-каналі з'явився відеозапис, на якому чути, як 21 вересня в районі Докучаєвська був бій, передає Апостроф.

На відео чути стрілянину, судячи зі звуків, не тільки із стрілецької зброї, але й більш потужної.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 вересня, в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з визначеними координатами.

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