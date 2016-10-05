Волонтери помітили військову техніку "ДНР" під Роздольним (фото)
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm виявила два танки (калібр 125 мм) і близько 12 одиниць броньованої техніки (МТ-ЛБ, БМП і т. д.) під населеним пунктом Роздольне.
До лінії розмежування від зазначених позицій близько 10-12 км, передає InformNapalm.
Зазначається, що розташування танків у цьому районі грубо порушує умови Мінських угод.
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування.
Читайте такожВідмова "ДНР" від розведення сил у Петрівському: терористи повертаються на бойові позиції (фоторепортаж)
Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.
Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня велике скупчення танків також фіксувалося на аерофотознімках у Донецьку, що грубо порушувало домовленості відведення.