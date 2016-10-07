Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції захисників Авдіївки з артилерії

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Порушуючи "режим тиші", противник відкривав вогонь у районі Мар’їнки та Павлопіля зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів, а по Широкиному - з мінометів калібрів 120 та 82 мм.

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На Луганському напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші". "Противник вдавався до збройних провокацій у районах Новоолександрівки, Станиці Луганської, Попасної, Новогригорівки та Оріхового. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, тут противник застосував снаперський вогонь", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку відбулось 4 обстріли. Зокрема, по захисниках Авдіївки було здійснено обстріли зі ствольної артилерії калібру 122мм та мінометів 82 калібру.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загинув один український військовий.