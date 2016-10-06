За добу на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один військовий - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загинув один український військовий, один отримав поранення, ще один – контузію», - сказав він.

В той же час, парамедики повідомляють про одного загиблого і одного пораненого під Зайцевим. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За даним штабу АТО, за добу бойовики 40 разів відкривали вогонь по українських позиціях. На Луганщині довкола 5 населених пунктів стріляли з кулеметів та гранатометів.

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Південну ділянку фронту обстрілювали крім гранатометів та стрілецької зброї теж і з крупного калібру. Мар’їнку, Широкине та Гнутове обстрілювали снайпери.