Росія перекинула бойовикам на Донбас 28 танків та 5 "Градів" - розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у Facebook.

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За даними розвідки, в Іловайськ та Свердловськ було доставлено 28 танків, п’ять 122-мм реактивних систем залпового вогню «Град», 10 вагонів з боєприпасами (400 тонн) і запчастини до БМП.

Крім того, йдеться у повідомленні, на початку жовтня до Свердловська на «Свердловський машинобудівний завод» прибули фахівці АТ «172 Центральний автомобільний ремонтний завод» (м.Воронеж) Міністерства оборони РФ для встановлення динамічного захисту на танки.