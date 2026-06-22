'Це російська рулетка': у ЄС йдуть на відчайдушний крок заради видобутку корисних копалин

Єврокомісія планує переглянути ключовий закон, щоб дозволити проведення водоємних гірничодобувних робіт у регіонах, які страждають від посухи.

Європейська комісія планує переглянути флагманський закон ЄС про охорону водних ресурсів, щоб прискорити розробку родовищ найважливіших мінералів, попри те, що багато з них розташовані в регіонах, які страждають від дефіциту води.

Видання The Guardian пише, що гірничодобувна промисловість надзвичайно водоємна галузь, тому в регіонах із дефіцитом води можуть посилитися проблеми з і без того перевантаженими річками, водоносними горизонтами та системами водопостачання.

Аналіз та картографування, проведені організацією Watershed Investigations, показали, що понад половина з 33 запланованих нових або розширюваних рудників, позначених як "стратегічні проєкти" відповідно до Закону ЄС про критично важливі сировинні матеріали, розташовані в районах, які, згідно з супутниковими даними NASA, за останні два десятиліття постраждали від посухи. За даними ЄС, майже половина з них знаходиться в зонах, де протягом останніх трьох місяців спостерігалися посушливі умови, а чверть – у регіонах, які вважаються такими, що зазнають дефіциту води.

Відео дня

З 2010 року світовий попит на критично важливі мінерали зріс утричі, оскільки країни ведуть гонку зі створення інфраструктури штучного інтелекту, електромобілів, технологій відновлюваної енергетики та оборонних систем. Очікується, що до 2030 року він знову збільшиться більш ніж удвічі, а потреба в графіті, літії та кобальті, за прогнозами, до 2050 року зросте майже на 500% порівняно з рівнем 2020 року.

Стурбований своєю залежністю від імпорту, ЄС надав 47 проєктам у сфері видобутку, переробки та вторинної переробки статус "стратегічних проєктів", зокрема 33 гірничодобувним підприємствам. Цей статус забезпечує проєктам на території ЄС прискорене проходження процедур отримання дозволів і покликаний прискорити їхній розвиток.

Крім того, Брюссель також готується до перегляду Рамкової директиви щодо водних ресурсів – ключового закону ЄС, що захищає річки, підземні води та водно-болотні угіддя, – для усунення перешкод під час отримання дозволів та поліпшення доступу до стратегічних мінералів.

Екологічні організації побоюються, що запропоновані зміни можуть послабити заходи захисту, проте галузева асоціація відкидає ці припущення та наполягає на тому, що це "не дозвіл на забруднення".

Видобуток корисних копалин у Європі – останні новини

Європейський Союз має намір запропонувати США партнерство у сфері критично важливих мінералів, щоб обмежити вплив Китаю.

При цьому повідомлялося, що у Східній Європі виявлено велике родовище сурми – металу , що має критичне значення для оборони. Крім того, у березні компанія Rare Earths Norway заявила, що її карбонатитовий комплекс "Fen" у Телемарку, на півдні Норвегії, збільшився на 81%.

Вас також можуть зацікавити такі новини: