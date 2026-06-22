Росіяни посилили тиск на Слов'янськ та Краматорськ: тисячі мешканців залишають міста, - NYT

Метою дій російських сил є максимальне наближення до міст для встановлення вогневого контролю над логістичними маршрутами та примусу українських гарнізонів до відступу через повне руйнування населених пунктів.

Останні великі укріплені центри Донецької області, які перебувають під контролем України, – Слов'янськ та Краматорськ – опинилися під інтенсивними ударами російських керованих авіабомб та безпілотників.

Як повідомляє видання The New York Times, попри стабілізацію лінії фронту на інших напрямках та активізацію українських далекобійних ударів, ситуація на Донбасі залишається критичною через значну перевагу російських сил у живій силі та вогневих засобах. Російські підрозділи вже увійшли до Костянтинівки, а Дружківка зазнала масштабних руйнувань, що робить Слов'янськ і Краматорськ ключовими опорними пунктами української оборони в регіоні.

Попри те, що безпосередньої загрози захоплення міст наразі немає, наближення лінії бойового зіткнення дозволяє російській армії регулярно застосовувати надважкі боєприпаси, зокрема тритонні авіабомби.

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Використання такої зброї призводить до повного знищення міських кварталів та цивільної інфраструктури, змушуючи тисячі місцевих жителів виїжджати в західні регіони країни. За даними місцевих адміністрацій, лише у квітні Слов'янськ щотижня залишали близько тисячі громадян, внаслідок чого населення міста скоротилося до менш ніж 44 тисяч осіб.

Українські військові зазначають, що метою дій російських сил є максимальне наближення до міст для встановлення вогневого контролю над логістичними маршрутами та примусу українських гарнізонів до відступу через повне руйнування населених пунктів.

Для протидії атакам FPV-дронів на дорогах та вулицях міст масово встановлюють спеціальні антидронові сітки. Водночас медичні заклади регіону продовжують функціонувати в умовах постійної небезпеки та готуються до можливого погіршення ситуації: через пошкодження вже закрито пологове відділення у Слов'янську, а головний корпус лікарні переформатовують під роботу в автономному режимі.

Евакуація цивільного населення, яку координують гуманітарні організації та поліція, наразі залишається переважно добровільною. Головним транзитним хабом для переміщених осіб із Донеччини стало місто Лозова у Харківській області, куди щодня прибувають автобуси з біженцями.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, співзасновник та аналітик моніторингового проєкту DeepState Роман Погорілий повідомив, що на стратегічному рівні лінію фронту в російсько-українській війні загалом вдалося стабілізувати, проте на деяких напрямках ситуація залишається складною. За його оцінкою, загальну ситуацію на фронті стабілізовано, однак на тактичному рівні фіксуються втрати позицій, зокрема українські сили втрачають контроль над Костянтинівкою. Аналітик також додав, що російські війська продовжують здійснювати активний тиск у районах Гуляйполя, Лиману, а також на Слов’янському напрямку.

Раніше повідомлялося, що Херсон та прилеглі населені пункти опинилися в зоні суцільного ураження через щоденні масовані атаки російських військ із використанням ударних безпілотників різних модифікацій. Як зазначив речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль, лише за тиждень із 8 по 14 червня російська сторона випустила по місту майже дві тисячі дронів. За його словами, окупаційні війська застосовують тактику концентрованих ударів по конкретних міських районах, здійснюють цілеспрямовані атаки на цивільний транспорт та автомобілі швидкої медичної допомоги, а також знищують за допомогою безпілотних апаратів житлові будинки.

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