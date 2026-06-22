У Steam з’явилася нова найдорожча гра, яку можна пройти за 10 хвилин

Розробники просять за свою гру $1000, що автоматично робить її найдорожчою грою на платформі Valve.

У магазині Steam з’явився проєкт під назвою Congratulations On Your Purchase, який миттєво привернув увагу ігрової спільноти через свою абсурдну ціну – 1000 доларів. Автори прямо називають її найдорожчою грою на платформі Valve, пише The Gamer.

Гра вийшла 28 травня 2026 року від студії Minimum Viable Prestige і залишилася повністю непоміченою. Поки що незрозуміло, чи наважився хтось її придбати: оглядів на момент написання матеріалу немає.

В описі гра подається як "розкішний ігровий досвід", але по суті вона є скоріше сатиричним експериментом, ніж повноцінною грою. Тут немає боїв, ворогів, квестів, прокачування чи лутбоксів – за ціною ховається прогулянка від першої особи по червоній доріжці під спалахи папараці.

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Весь геймплей триває від сили 10 хвилин, а єдина практична мета цього перформансу – дійти до спеціальної "стіни слави" й залишити там своє ім’я, яке пізніше побачать наступні покупці, якщо теж заплатять тисячу доларів.

За запуск гри видається лише одне досягнення з промовистою назвою "тепер ви один із нас".

Ідея цифрового "престижу" не нова. У 2008 році в App Store з’явився додаток I Am Rich за 1000 доларів. Він майже нічого не робив, окрім демонстрації дорогої покупки. Apple швидко прибрала I Am Rich із магазину, але додаток встиг стати символом демонстративного цифрового споживання.

Раніше в Steam знайшли приховану сторінку, де можна подивитися, скільки грошей на ігри ви витратили. Суми коливаються від кількох сотень доларів до понад 16 тисяч доларів.

УНІАН повідомляв, що користувач Steam зібрали бібліотеку з понад 40 000 ігор. Орієнтовна вартість бібліотеки становить $750 000 (близько 33 млн грн).

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