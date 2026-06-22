УЗ готує нові тарифи: вантажні перевезення злетять в ціні на 30%, - проєкт наказу

За перші 4 місяці цього року чистий збиток "Укрзалізниці" вже становив 9,3 млрд грн.

Державна "Укрзалізниця" пропонує підвищити на 30% тарифи на вантажні перевезення з 1 серпня. Про це йдеться в пояснювальній записці проєкт наказу, яке оприлюднило Міністерство розвитку громад та територій.

"Незважаючи на те, що з моменту останнього перегляду тарифів ІЦВ (індекс цін виробників, - УНІАН) збільшився на 252,1%, АТ "Укрзалізниця" пропонує, з метою пом’якшення негативного впливу на замовників підприємств, часткову індексацію в розмірі 30% з серпня 2026 року", - ідеться в повідомленні.

Також пропонується з серпня 2026 року уніфікувати перевезення усіх порожніх вагонів. Це призведе до збільшення тарифу на порожні вагони з-під вантажів 1-го та 2-го класів на 60%.

Відео дня

Згідно документу, ці рішення дозволять "Укрзалізниці" частково покрити дефіцит коштів розміром 8,6 млрд грн у 2026 році. Крім того, це дозволить забезпечити можливість безперебійного функціонування та спроможність здійснення евакуаційних рейсів.

Зазначається, що за перші 4 місяці 2026 року чистий збиток "Укрзалізниці" вже становив 9,3 млрд грн.

Укрзалізниця - головні новини

9 червня Верховна Рада прийняла євроінтеграційний закон, який запроваджує європейську систему безпеки та технічної сумісності залізничного транспорту, а також передбачає створення незалежного органу з розслідування залізничних аварій.

У лютому в Україні запустили проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень в економ-сегменті. Таким чином держава компенсуватиме "Укрзалізниці" різницю між реальною ціною пасажирських квитків і собівартістю цих перевезень. У 2026 році на підтримку УЗ держава виділить близько 16 млрд грн. Це рішення дозволить не підвищувати вартість квитків для населення.

Вас також можуть зацікавити новини: