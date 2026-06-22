'Україна має право на самозахист': в ЄК відреагували на ультиматум Зеленського Лукашенку

Білорусь вживає провокаційних дій проти ЄС та його держав-членів, зазначила речниця Єврокомісії.

Білорусь продовжує сприяти російській військовій агресії проти України, тому українці мають право на самозахист. Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер під час брифінгу.

"Ми не можемо відповідати на питання, як Лукашенко повинен або буде реагувати. Про що ми можемо сказати, так це про позицію ЄС щодо Білорусі, а саме те - Білорусь продовжує сприяти агресії Росії проти України", - сказала вона.

Крім того, як підкреслила Хіппер, Білорусь вживає провокаційних дій проти ЄС та його держав-членів, включаючи вторгнення в їх повітряний простір або використання мігрантів.

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"Саме тому ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка та готовий вживати подальших заходів, поки білоруська влада продовжуватиме свої дії. І, звичайно, Україна має право захищатися", - зауважила речниця Єврокомісії.

Загрози з боку Білорусі та заяви України

Як повідомляв УНІАН, два дні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що у білоруського диктатора Олександра Лукашенка є тиждень, аби вивести з території своєї країни техніку, яку РФ використовує для атак по нашій державі.

В іншому випадку, за словами президента, Україна вживе заходів.

Командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко сказав, що якщо Росія знайде 70 тисяч військових, то загроза дій ворога з боку Білорусі для України є реальною. Він підкреслив, що зараз основна задача росіян – розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території.

Півненко також підкреслив, що якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни – Чернігівський або Чорнобильський напрямок, – ми до цього готові.

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