Ринок завалений черешнею: скільки коштує кілограм ягоди тепер

Водночас полуниці стає все менше, хоча ціни на неї поки тримаються.

Ціни на черешню на ринку за вихідні опустилися на 20%. Якщо 19 червня кілограм ягоди відпускали по 150 грн, то вже в понеділок, 22 червня, черешня коштує 120 грн/кг, повідомляє сайт "Столичного ринку".

"Сьогодні ринок завалений черешнею. Для понеділка це мега-багато ягоди. Близько 200 тонн ягоди на ринку, 70% цієї продукції – це черешня, будь-якого калібру. Кажуть, на наступному тижні її буде ще більше", – кажуть оглядачі ринку.

Зазначається, що 120 грн/кг - це середня вартість великої ягоди, тоді як дрібну черешню можна знайти від 70 грн/кг. Надмірні обсяги черешні змушують покупців звертати увагу в першу чергу саме на цю ягоду, тому решта позицій на ринку також дешевшають.

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"Пропозиція полуниці сьогодні суттєво скоротилася порівняно з минулим тижнем. На ринку вже значно менше свіжої ягоди, особливо якісної продукції. Але навіть за меншої пропозиції полуниця реалізується повільніше, ніж очікувалося, а частина товару залишається на наступний торговий день", – кажуть на ринку.

Які ціни на полуницю на ринку:

на переробку – від 50 грн/кг;

свіжа друга категорія – близько 70 грн/кг;

свіжа розсипом середнього калібру – близько 90 грн/кг;

свіжа якісна в євротарі – близько 100 грн/кг;

крупна відбірна ягода – 130–140 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

В Херсонскькій області цьогоріч відвели тисячу гектарів під кавуни та чотириста – під дині. Перший врожай херсонських кавунів мають зібрати приблизно в середині липня.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що овочі в Україні восени можуть здорожчати до 15%. Вартість м’яса, за його словами, може зрости до 20%, тоді як загальне здорожчання хліба за рік становитиме 25%.

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