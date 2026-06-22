Дослідження показало, звідки насправді з’явилися коні

Попередні дослідження обмежували ареал даляньського коня північно-східним Китаєм, але нові дані вказують на значно ширший ареал.

Новаторське генетичне дослідження показало, що коні, які тривалий час вважалися мігрантами з Європи, насправді мали північноамериканське походження і пройшли через Китай, перш ніж дістатися Європи. Про це пише Indian Defence Review.

Дослідження підкреслює роль даляньського коня як найважливішої ланки у розумінні еволюції та поширення древніх коней по континентах, переосмислюючи наше уявлення про міграції коней у пізньому плейстоцені.

Відкриття, детально описане в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, присвячене даляньському коню - вимерлій лінії, яка, як вважалося раніше, була поширена лише на північному сході Китаю.

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"Даляньські коні, ймовірно, були одним із шляхів, яким генетичне походження, пов’язане з Північною Америкою, проникло в популяції коней Північно-Східної Євразії", - пишуть вчені.

Аналізуючи мітохондріальну ДНК викопних решток, вони виявили, що ці коні мали характерні американські корені, які пізніше з’явилися у стародавніх сибірських популяціях коней. Даляньський кінь фактично виступав у ролі генетичного мосту, що з’єднував континенти в пізньому плейстоцені.

Важливо, що викопні знахідки з повіту Цінган і Харбіна в Китаї надали матеріал для аналізу мітохондріального геному, виявивши свідчення того, що даляньський кінь відіграв важливу роль у трансберінгійському генному обміні. У дослідженні зазначається:

"Ці результати дозволяють розглядати даляньського коня як ключову лінію для з’ясування еволюції коней пізнього плейстоцену в Північно-Східній Азії та динаміки трансберінгійського генетичного обміну".

Розширення географічного ареалу

Попередні дослідження обмежували ареал даляньського коня північно-східним Китаєм, але нові дані вказують на набагато ширший ареал. Викопні знахідки в Якутії та південній Сибіру свідчать про те, що даляньські коні, ймовірно, бродили північним Китаєм, на північний захід у Сибір та на північний схід у Якутію в пізньому плейстоцені.

"З огляду на просторово-часове збіг ареалів проживання коней з Даляня та північно-східної Сибіру, а також задокументований генний потік між ними, наші результати припускають, що коні з Даляня, ймовірно, слугували каналом для проникнення східно-берінгійського походження в генофонд північно-східної Сибіру", - заявили вчені.

Зазначається, що це розширення географічного охоплення переписує історію міграції коней по Євразії, підкреслюючи, що кінь з Даляня - це не просто місцева дивина. Вона відіграла ключову роль у формуванні генетичного складу сучасних коней.

Роль раціону та клімату у вимиранні

Незважаючи на свою генетичну значущість, кінь з Даляня зрештою зник. Аналіз стабільних ізотопів виявив вузькоспеціалізований пасовищний раціон, який ускладнював адаптацію до змін навколишнього середовища.

"Спеціалізована харчова ніша коней з Даляня обмежувала їхню здатність адаптуватися до швидких змін навколишнього середовища в пізньому плейстоцені, що в кінцевому підсумку сприяло їхньому вимиранню", - йдеться в дослідженні.

Цікаво, що наприкінці плейстоцену, близько 40 000 років тому, клімат змінився: сухі луки поступилися місцем болотам і торфовищам, що обмежило доступність корму. У поєднанні з великими розмірами та обмеженою екологічною пластичністю далянський кінь не зміг пережити ці зміни. Її вимирання відображає вимирання інших великих травоїдних тварин тієї епохи, включаючи північноамериканських коней і гігантських верблюдів.

Новини науки

Вчені дослідили астероїд "Дональд Йоханссон" і виявили, що він обертається навколо двох осей, через що коливається під час руху Сонячною системою.

Вони зробили це відкриття за допомогою космічного апарата NASA "Люсі". Зазначається, що проліт повз астероїд є випробуванням цього космічного апарата, названого на честь людини, яка відкрила "Люсі" - одну з найдавніших знайдених предків людини, що надихнуло вчених на назву місії.

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