Упродовж дня бойовики 23 рази обстрілювали українські позиції в зоні АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«На Маріупольському напрямку відбулось 8 обстрілів. Під вогонь з мінометів калібру 120 мм потрапили позиції сил АТО у Мар’їнці, Широкиному, Красногорівці. Окрім зброї великого калібру ворог застосовував кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що на Луганському напрямку противник 12 разів порушував «режим тиші». Зокрема, в районі Новозванівки бойовики вели обстріли по українських позиціях з артилерії 122 та 152 калібрів, в Попасній – із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї, а поблизу Новоолександрівки – з мінометів обох калібрів.

Читайте такожПротягом доби окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО - штаб

«На Донецькому напрямку зафіксовано три випадки порушення «режиму тиші» з боку російських окупаційних військ. В районі Троїцького, Авдіївки та Новгородського окупанти обстріляли позиції українських захисників з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї», - додали в прес-центрі.