В ОБСЄ вважають можливим припинення вогню на Донбасі

Як повідомляє УНІАН, про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Як ви можете побачити з наших доповідей, до кінця серпня ми спостерігали високу кількість порушень режиму припинення вогню. Потім у Мінську підписанти підтвердили свої зобов'язання щодо припинення вогню, і за ніч кількість порушень припинення вогню впала майже до нуля. За одну ніч. З цього часу ми знову бачимо поступове збільшення. Це свідчить, що є чіткі докази, що сторони мають здатність командувати та контролювати свої сили, військові формування. Інакше не було б можливим заспокоїти ситуацію", - сказав Хуг.

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В той же час, відповідаючи на запитання УНІАН, що є причиною того, що сторони в дійсності не дотримуються режиму припинення вогню, заступник голови СММ ОБСЄ пояснив, що "ризики на лінії зіткнення залишаються".

Найбільший ризик – це занадто близьке розташування сил сторін.

"Один з них - близьке розташування сил. У всіх місцях, де ми бачимо бої, переважно у Донецькій області, сторони розташовані дуже близько одна до іншої: в Авдіївці та Ясинуватій вони стоять на відстані 50 метрів одна від одної, що призводить до постійного напруження, що часто переростає в довготриваючий бій", - зауважив він.

Заступник голови СММ ОБСЄ наголосив, що "обидві сторони порушують слова та зобов'язання Мінська".

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування.