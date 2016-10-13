Безсмертний відреагував на заяви про відсутність альтернативи "Мінську"

Про це заявив екс-представник України в Тристоронній групі щодо Донбасу Роман Безсмертний, передає 112 Україна.

"Переломним моментом у поведінці європейських політиків стало бомбардування Росією Алеппо і доповідь щодо літака МН17. Ці теми змусили європейців по-іншому подивитися на розвиток подій. Але від цього не повинна крутитися голова. Штанмаєр - одна з ключових фігур у найближчій долі Німеччини, очевидно, що він буде обережний. Хоча твердження про відсутність альтернативи Мінським переговорам, "нормандскому формату" - це перебільшення", - заявив він.

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Він також зазначив, що ухвалення в ПАРЄ двох резолюцій щодо України із запропонованими правками - велика перемога українських делегатів.

"Але боюся, щоб це не обернулося тим, що ми будемо мати з реалізацією безвізового режиму. Відчувається переведення відносин з Україною в режим посередника ПАРЄ, а не ЄС, ЄП, тощо. Тут треба бути стримано оптимістичним", - заявив він.

Раніше Безсмертний запропонував замість спроби реалізувати Мінські угоди почати пошук нових інструментів врегулювання ситуації на Донбасі.