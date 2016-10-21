У місії ОБСЄ заявили про зупинення процесу розведення сил на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні рівно місяць, як сторони конфлікту на Донбасі підписали Рамкове рішення про розведення сил і засобів. Враховуючи те, що на Донбасі вже загинуло майже 10 тисяч осіб і ще втричі більше було поранено, щось таке необхідно було зробити. Усі попередні домовленості щодо припинення вогню, відведення озброєння та розмінування були виконані лише частково», - заявив Хуг.

«Наші команди на місцях щодня намагаються здійснювати моніторинг трьох ділянок розведення, і ми спостерігали реальні зусилля, спрямовані на розведення сил. Ми бачили, як демонтували позиції біля Золотого та Первомайська, як військові пакувалися та згортали техніку, ми бачили проведення деяких робіт з розмінування. Все це свідчить, що сторони дійсно розуміють, що близькість розміщення сторін та рівень насильства дійсно пов’язані. Сторони чітко продемонстрували своє серйозне ставлення до процесу розведення. Вони також продемонстрували свою спроможність до розведення сил і засобів», - додав Хуг.

Водночас, за його словами, «через місяць після підписання Рамкового рішення цей процес призупинився».

«Справа в тому, що СММ ОБСЄ не мала можливості здійснити верифікацію, що розведення сторін відбулося. Сторони погодилися, коли підписали Рамкове рішення та ще раніше Мінський меморандум, що вони забезпечать безперешкодний, необмежений та надійний доступ СММ, але насправді у СММ в кращому випадку був лише обмежений доступ до трьох ділянок розведення сил і засобів», - зауважив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«Відмова сторін від виконання своїх зобов’язань по розмінуванню на цих ділянках унеможливлює доступ СММ до цих ділянок, здійснення моніторингу та верифікації розведення сил у цих ділянках», - констатував Хуг.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі ОБСЄ з 11 жовтня постійно заявляють про перешкоди у безпечному доступі до Петрівського та Богданівки.

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21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня - у Петрівському. На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.