Знищення "Мотороли": у ГПУ вважають, що потрібно відкрити справу за фактом смерті терориста

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Якщо за нормою права, то ми зобов’язані щодо кожного громадянина України й за кожен злочин на території України проводити розслідування. Я думаю, було б доречно зареєструвати провадження за фактом смерті цього покидька (Арсенія Павлова)», – заявив він.

«Правоохоронну роботу в зоні розмежування (на Донбасі) та військових дій не ведуть, там ведуть диверсійно-розвідувальну та іншу роботу», – додав Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Донецьку було знищено терориста «Моторолу». В Україні його звинувачують у військових злочинах, у тому числі в розстрілі полонених.

20 жовтня представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що з’ясуванням обставин знищення «Мотороли» опікуються «відповідні служби».