У СММ ОБСЄ заявили про чергові перешкоди для спостерігачів на трьох ділянках лінії розведення у зоні АТО
17:47, 23 жовтня 2016Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявляє про чергові перешкоди діяльності спостерігачів на трьох ділянках лінії розведення сил і засобів у районі проведення антитерористичної операції.
ЗСУ, «ЛНР», «ДНР» не змогли гарантувати безпеку спостерігачів / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сторінці місії у Facebook.
«Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, «ЛНР», «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)», – йдеться в повідомленні.
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Як наголошують у місії, СММ готова й може спостерігати, але їй потрібен доступ.
«СЦКК (Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню – УНІАН) має сприяти забезпеченню безпечного й безперешкодного доступу, координувати розмінування», – зазначили в СММ.
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