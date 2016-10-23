У СММ ОБСЄ заявили про чергові перешкоди для спостерігачів на трьох ділянках лінії розведення у зоні АТО

Про це повідомляється на сторінці місії у Facebook.

«Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, «ЛНР», «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)», – йдеться в повідомленні.

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Як наголошують у місії, СММ готова й може спостерігати, але їй потрібен доступ.

«СЦКК (Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню – УНІАН) має сприяти забезпеченню безпечного й безперешкодного доступу, координувати розмінування», – зазначили в СММ.