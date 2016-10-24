Минулої доби бойовики випустили майже 100 мін по позиціях ЗСУ на Донецькому напрямку – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Донецькому напрямку бойові дії вчора велися в двох точках - це Луганське та Авдіївка. Окупанти застосовували важке озброєння. Минулої доби по наших позиціях було випущено майже 100 мінометних мін різного калібру. Левова частка ворожих обстрілів припала саме на Авдіївську промзону. Традиційно ворог вів вогонь зі східного напрямку", - повідомив Лисенко.

За його словами, всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів, чотири з них - із важкого озброєння.

Також він поінформував, що на Луганському напрямку у темну пору доби у Щасті та Кримському зафіксовані короткотривалі мінометні обстріли з боку бойовиків. При цьому він зауважив, що у Щасті бойові дії не велися з літа.

Крім того, за даними речника, окупанти вчинили серію провокацій впродовж дня у Новоолександрівці Попаснянського району.

Водночас, за його словами, у Станиці Луганській на Бахмутській трасі вчора було спокійно.

Всього на Луганському напрямку було зафіксовано 9 ворожих обстрілів, і три з них - із важкого озброєння.

Читайте такожЗа минулу добу бойовики 35 разів обстріляли сили АТО, найбільше – на Маріупольському напрямку

Лисенко додав, що на Маріупольському напрямку спостерігається тенденція до зниження інтенсивності ворожих обстрілів з важкого озброєння. Зокрема, за його інформацією, у Красногорівці та Павлополі окупанти випустили по українських позиціях близько 20 мінометних мін, що, за словами Лисенка, «у кілька десятків разів менше, ніж тиждень тому».

Проте у Водяному та Широкиному, що на південних рубежах цього напрямку, противник активно веде снайперський вогонь.

"Загалом неспокійно на усіх оборонних рубежах, проте основні бойові дії, як і раніше, ведуться на крайній півночі та півдні. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 20 ворожих обстрілів, чотири з них - із важкого озброєння", - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, контрольовані Росією бойовики за минулу добу здійснили 35 обстрілів по позиціях українських військових на Донбасі, загиблих немає, однак поранень зазнали 7 бійців.