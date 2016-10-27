Полторак розпорядився перевірити умови розміщення військових з 58-ої бригади у Глухові

Про це повідомили у прес-служби Міністерства оборони.

Також наразі військова служба правопорядку перевіряє інформацію про проблеми із забезпеченням деяких підрозділів у зоні АТО.

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"Тил Збройних сил України отримав завдання в найкоротший термін врегулювати всі питання, пов’язані із забезпеченням військовослужбовців. Насамперед йдеться про військовослужбовців, які виконують завдання на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли деякі ЗМІ, військовослужбовці 58-ї окремої механізованої бригади, яких вивели з району АТО до Глухова (Сумська обл.), виклали в інтернеті фотографії незадовільних умов перебування.