Полторак розпорядився перевірити умови розміщення військових з 58-ої бригади у Глухові
18:18, 27 жовтня 2016Війна
556 0
Міністр оборони України Степан Полторак доручив військовій службі правопорядку провести перевірку умов розміщення військовослужбовців 58-ї окремої механізованої бригади в Глухові у зв’язку з поширеною негативною інформацією.
Полторак розпорядився перевірити умови розміщення військових / УНІАН
Про це повідомили у прес-служби Міністерства оборони.
Також наразі військова служба правопорядку перевіряє інформацію про проблеми із забезпеченням деяких підрозділів у зоні АТО.
Читайте такожНа шахті "Бутівка" поновилися бої - Міноборони
"Тил Збройних сил України отримав завдання в найкоротший термін врегулювати всі питання, пов’язані із забезпеченням військовослужбовців. Насамперед йдеться про військовослужбовців, які виконують завдання на Донбасі", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляли деякі ЗМІ, військовослужбовці 58-ї окремої механізованої бригади, яких вивели з району АТО до Глухова (Сумська обл.), виклали в інтернеті фотографії незадовільних умов перебування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter