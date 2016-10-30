Полторак доручив своєчасно забезпечити бойові частини зимової формою та взуттям

Міністр оборони України Степан Полторак поставив завдання командирам усіх рівнів забезпечити своєчасну доставку речового забезпечення бойових частин, а також особисто контролювати порядок видачі майна військовослужбовцям.

Таке завдання, як повідомили в Управлінні комунікацій і преси Міноборони, він дав сьогодні, 29 жовтня, під час засідання колегії оборонного відомства.

За словами Полторака, основне завдання командирів усіх рівнів - своєчасно отримувати, доставляти і видавати речове майно військовослужбовцям у районі АТО.

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"Усе речове майно, особливо зимова формений одяг і взуття, в першу чергу повинно бути доставлено в бойові частини, які знаходяться в районі проведення АТО і на полігонах", - додав міністр.

Крім того, він поставив завдання керівництву оборонного відомства і Генерального штабу ЗСУ змінити підходи до підготовки житлово-казарменого фонду і будівництво нового.

"Ми маємо відійти від радянського підходу до цього питання. Потрібно шукати нові форми будівництва та розміщення підрозділів, які повертаються в пункти постійної дислокації. Особливо це стосується тих бригад, які були нещодавно створені і зараз повернулися з району проведення Антитерористичної операції. Військовослужбовці майже рік воювали в складних умовах, і ми повинні їх забезпечити всім необхідним. Це наше з вами основне завдання", - підкреслив Полторак.