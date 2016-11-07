Волонтери виявили на Донбасі російські комплекси розвідки "Зоопарк-1" та "Аистенок" (фото)

Про це йдеться на сайті міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

У ході аналізу соціального профілю російського бойовика виявлена одна деталь: на своїй сторінці він розмістив частину статті від 12 жовтня 2016 року "Російські танки захистять "Зоопарк" і "Аистенок", в якій йдеться, що "наземні станції артилерійської розвідки та контролю стрільби "Зоопарк" і "Аистенок" надійшли в Першу танкову армію Західного військового округу".

Знімки згаданого комплексу 1Л271 "Аистенок" також були виявлені в фотоальбомах друзів бойовиків.

"Зоопарк-1" (індекс ГРАУ 1Л219М) – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (РЛС контрбатарейної боротьби). Призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО та ін/), розрахунку траєкторії снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором та контролю за безпілотними літальними апаратами.

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Також волонтери знайшли докази використання на Донбасі російського радіолокаційного комплексу розвідки й контролю стрільби "Аистенок".

Зазначається, що напівавтоматизована система збору даних UKROPalantir показала, що один з бойовиків видалив деякі вже опубліковані у себе на сторінці в соцмережі знімки: швидше за все, він усвідомив, що "командування не погладить його по голові, коли дізнається, що він засвітив комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л271 "Аистенок".

Фото, на якому помітний "Аистенок", зроблено на старому териконі в Донецьку. А якщо придивитися, то за спиною Єгорова (бойовика - Ред.) стоїть котушка, і далі, від невеликого укриття, до комплексу тягнеться кабель.