Волонтери виявили на Донбасі російські комплекси розвідки "Зоопарк-1" та "Аистенок" (фото)
Волонтери знайшли докази використання на Донбасі російського радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" і "Аистенок" .
Про це йдеться на сайті міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
У ході аналізу соціального профілю російського бойовика виявлена одна деталь: на своїй сторінці він розмістив частину статті від 12 жовтня 2016 року "Російські танки захистять "Зоопарк" і "Аистенок", в якій йдеться, що "наземні станції артилерійської розвідки та контролю стрільби "Зоопарк" і "Аистенок" надійшли в Першу танкову армію Західного військового округу".
Знімки згаданого комплексу 1Л271 "Аистенок" також були виявлені в фотоальбомах друзів бойовиків.
"Зоопарк-1" (індекс ГРАУ 1Л219М) – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (РЛС контрбатарейної боротьби). Призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО та ін/), розрахунку траєкторії снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором та контролю за безпілотними літальними апаратами.
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Також волонтери знайшли докази використання на Донбасі російського радіолокаційного комплексу розвідки й контролю стрільби "Аистенок".
Зазначається, що напівавтоматизована система збору даних UKROPalantir показала, що один з бойовиків видалив деякі вже опубліковані у себе на сторінці в соцмережі знімки: швидше за все, він усвідомив, що "командування не погладить його по голові, коли дізнається, що він засвітив комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л271 "Аистенок".
Фото, на якому помітний "Аистенок", зроблено на старому териконі в Донецьку. А якщо придивитися, то за спиною Єгорова (бойовика - Ред.) стоїть котушка, і далі, від невеликого укриття, до комплексу тягнеться кабель.
Основним завданням РЛС "Аистенок" є спостереження за своєю роботою і ворожої артилерії. Так, комплекс здатний відстежувати в польоті мінометні боєприпаси калібру від 81 до 120 мм. При цьому автоматика розраховує параметри польоту міни і визначає точку її старту або місце падіння. У першому випадку ця інформація може використовуватися для завдання удару по міномета супротивника, у другому – для коректування стрільби дружніх підрозділів.